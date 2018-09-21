Terörden temizlenen Tunceli'de yamaç paraşütü heyecanı

Daha önce Türkiye Rafting Şampiyonası'nın düzenlendiği kent şimdi de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Tunceli tarihinde ilk defa Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel'in girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılacak. 6-7 Ekim'de yapılması planlanan şampiyona öncesinde şimdiden yamaç paraşütçüleri deneme uçuşlarına başladı.

Daha önce kentte ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası yaptıklarını anımsatan Vali Tuncay Sonel, “Şampiyona sonrasında Dünya Rafting Federasyonu tarafından Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı dünya rafting parkuru haline getirildi. Bu da bizim için çok önemli oldu. Kentte yaptığımız 62 proje ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile Tunceli artık huzur ve turizmle anılır oldu" dedi.

"Yamaç Paraşütü şampiyonası 6-7 Ekim'de"

6-7 Ekim tarihinde Tunceli'de ilk defa Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasını gerçekleştirecek olmanın önemine de değinen Vali Sonel, "Tunceli artık ilkleri yaşıyor ve devamını getireceğimize inanıyorum. Daha önce ilk defa Rafting şampiyonasını başarı ile yaptık. Şimdi de Yamaç Paraşütü Akrobasi şampiyonasını yapacağız. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Eminim ki rafting de olduğu gibi yamaç paraşütü şampiyonasıyla da kentimiz adıyla ön plana çıkacak. Türkiye genelinden birçok sporcu gelecek ve 2 gün süreyle burada yarışacaklar, Tunceli'nin, Munzur'un güzelliklerini görecekler" ifadelerini kullandı.

Yapılan her bir etkinliğin, her bir projenin önemini bildiklerini dile getiren Sonel, Tunceli'nin artık terörle değil, huzur, turizm ve ihracatıyla ön plana gelmesinin herkesi mutlu ettiğini kaydetti.