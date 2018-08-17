Tunceli’de Valiliği, 4 gün önce merkez Çirtik Deresi Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü "Turuncu" kategoride yer alan terör örgütü PKK’nın Sözde Batı Cephe YJA Star sorumlusu Jinda kod adlı Pınar Yıldırım ile birlikte 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 JÖH’ün de operasyonda yaralandığını açıklamıştı.

Turuncu listedeki kadın teröristin cenazesine katılım için 35-40 kişilik grup Tunceli’ye geldi. Grup içinde 22 yaşındaki HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da yer aldığı ve cenazeye katılmak için girişimde bulunduğu öğrenildi. Terörist cenazenin olacağı köye giden Pülümür yolunu kapatan güvenlik güçleri, Milletvekili Dağ’ın geçişine izin vermedi. Güvenlik güçlerinin engeline takılan Dağ, Tunceli’den ayrılmak zorunda kaldı.

"Provokasyona değil Tunceli’nin güzelliklerini görmeye gelsinler"

Tunceli’nin başarılı operasyonlar ve yapılan yatırımlarla huzur şehri olduğunu dile getiren Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışarıdan cenaze katılacağım bahanesiyle gelerek huzuru bozacak kişi HDP’li milletvekili de olsa müsaade etmeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımızın desteği ile kahraman güvenlik güçlerimiz teröristle mücadelede başarılı işler çıkardılar.Artık Tunceli’de aş var, iş var, huzur var, turizm ve yatırımlar var. Devletimizin şefkati ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz. Tunceli’de yapılan güzel işlerle artık yöremiz ışıl ışıl. Bu tür provokasyonlara müsaade etmeyiz. Provokasyona değil Tunceli’nin güzelliklerini görmeye gelsinler" dedi.