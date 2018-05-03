Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyet, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i ziyaret etti. Heyet, Vali Sonel ile birlikte Atatürk Mahallesi ve Kıyı Düzenleme Projesi ile kentte yapılan diğer projeleri gezdi.

Trabzon’dan gelen misafirleri Tunceli’de görmekten çok mutlu olduğunu belirten Vali Sonel, herkese her zaman kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu kaydetti.

TİSAD Başkanı Murat Çavga ise;" Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonunun yürüttüğü bir proje kapsamında, Trabzon’un 12 ilçesinden 17 aile ile birlikte evlerine misafir olmaya gidiyoruz. Karadeniz’i güneydoğuya bağlayan en kısa yolun Pülümür yolu olması ve Valimiz Tuncay Sonel’in Tunceli’de görev yapmasından dolayı şuan buradayız. Valimiz Of’taki görevini vatan aşkı ile yaparak tüm hemşerilerimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehir hala kendisini unutmamıştır. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Otobüsümüze binerek bize rehberlik yaptı. Anlatırken gözündeki heyecan ve mutluluk bizleri de mutlu etti” dedi.