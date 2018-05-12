Dairesinin Munzur Vadisi’nde yapımı planlanan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I-Konaktepe HES II projesi kapsamında bakanlar kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurduğunu söyledi.

Tunceli Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım tarafından 27 Ocak 2017 tarihinde bakanlar kurulu, 13 Ocak 2017 tarihinde 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9574 sayılı kararı ile Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II Projesi için Acele Kamulaştırma Kararı almasına karşı dava açtı. Davayı görüşen Danıştay 6. Dairesinin 5 üyesinden 4’ünün acele kamulaştırma kararı hakkında yürütmenin durdurulması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Danıştay 6. Dairesinin yerinde bir karar verdiğini belirten Yıldırım, “Karar gerekçesinde Konaktepe Barajı ve HES I - II Projesi için alınan Acele Kamulaştırma Kararının hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmektedir. Kararda, ’özel mülkiyet hakkının korunması gereken temel insan hakları arasında öngörüldüğü, anayasa ve uluslararası sözleşmelerde mülkiyet hakkını korumaya yönelik düzenlemelere yer verildiği, bu düzenlemelerde mülkiyet hakkına müdahalelerin olabileceğinin öngörüldüğü, ancak bu müdahalelerde kamu yararı gerekçesi, kanuni düzenleme gereği ve ölçülülük yada orantılılık gibi uluslararası hukukun genel ilkelerinin varlığının dikkate alınması gerektiği, aksi durumda müdahalenin mülkiyet hakkı ihlaline neden olacağı kabul edilmiştir. Nitekim Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla da bu hususların açık bir şekilde ortaya konulduğu tespitine yer verilerek evvelden Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II Projesi’ne karşı açtığımız davalarda verilen Danıştay Kararlarına da atıfta bulunularak bakanlar kurulu kararı uyarınca yapılacak acele kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesi kapsamında acele kamulaştırma yönteminin uygulanmasını gerektiren şartların gerçekleşmediği vurgulanmıştır. Karar itiraz yolu kapalı olarak verilmiştir. Halihazırda karar gereği acele kamulaştırma kararı durdurulduğundan proje kapsamında taşınmazlara acele el konulamayacaktır" dedi.

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alması gereken alanlardan olduğunu belirten Yıldırım, milli park florasında bin 600 bitki türünün saptandığını, bunlardan yüzde 18’inin Munzur’a endemik türler olduğunu söyledi.

Yıldırım açıklamasında, Munzur Milli Parkı faunasında Munzur Alabalığı, Anadolu Parsı dahil saptanmış çeşitli endemik canlı türleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.