Tunceli, bu kez de Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasına hazırlanıyor

Terörden temizlenen Tunceli rafting ve yamaç paraşütü akrobasi şampiyonalarının ardından bu kez de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte ilk kez yapılan Türkiye Rafting ve Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasından sonra şimdi de 27-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.Valilik, belediye ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen 2018 Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın final yarışlarında sporcular 7 kategori de mücadele edecek.

Tunceli'nin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması yönünde yürütülen çalışmalar sonrasında, yeni bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapılacağını dile getiren Vali Tuncay Sonel, “Yaklaşık 16 aydır Tunceli'de hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu süre içerisinde ilimizin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımız sonrasında, ilimizde ilk defa 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası ve 6-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz"dedi.

Tunceli'de ilklerin yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Vali Sonel," Şampiyonlarla anılır duruma gelen ilimiz, yine nefes kesen yarışlara sahne olacak. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız”ifadelerini kullandı.

Tunceli'de ilk kez düzenlenecek olan şampiyonada yarışmacıların ro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard, Drag ve Tunceli Kupası olmak üzere 7 kategoride yarışmasının ardından hem yılın şampiyonları belirlenecek hemde milli takım oluşturulacak.