Tunceli dağ sarımsağı tescillendi

Tunceli dağ sarımsağının Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili yapıldı.

Bilimsel adı "Allium Tuncelianum" olan ve sadece Tunceli bölgesinde yetişen endemik bir tür olan dağ sarımsağının coğrafi işaret tescilinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Başvurunun ardından sarımsağın Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapıldı.

Tunceli dağ sarımsağının coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla hem üretici potansiyelinin arttırılması hem sarımsağın korunması, ilin tanıtımı noktasında önemli bir gelişme yaşandığını aktaran Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Tunceli sarımsağının coğrafi işaret tescilinin gerçekleşmesi amacıyla Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün başvurusuyla başlatılan süreçte çok önemli bir aşamaya gelindi. Başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu ile koordinasyonlu bir şekilde gerçekleşen çalışmalar neticesinde Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı. Bu aşamadan sonra yasal olarak ilgili bülten aracılığıyla ilanda kalacak olan başvurumuz, ilanda beklenilmesi gereken süre sonrasında tescil işlemini tamamlayacaktır. Bu bakımdan gerek sarımsağın ve ilimizdeki üreticilerin potansiyellerinin arttırılması, gerekse de ilimizin tanıtımına katkı sunması noktasında önemli bir kazanım elde ettik. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.