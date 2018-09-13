Tunceli-Elazığ karayolunda kaza: 7 yaralı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Ramazan Can idaresindeki 07 LKS 46 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayınca karşı yönden gelen Şükrü Çelik idaresindeki 62 AR 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.