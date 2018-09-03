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03 Eylül 2018 19:41

Tunceli-Elazığ karayolunda trafik kazası: 3’ü çocuk 20 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 20 kişi yaralandı.

Tunceli-Elazığ karayolunda trafik kazası: 3’ü çocuk 20 yaralı

03 Eylül 2018 19:41


Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi Meytan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çay yönetimindeki 62 AAB 497 plakalı kamyonet ile arkadan gelen Mehmet Gül yönetimindeki 62 AD 963 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 20 kişi yaralandı. Minibüsteki yaralı yolcular çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, durum sağlık ve AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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