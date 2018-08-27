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27 Ağustos 2018 15:32

Tunceli lale motifleri ile aydınlandı

Tunceli, kentin girişinde yapılan ay-yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik lale motifli sokak lambaları ile aydınlandı.

Tunceli lale motifleri ile aydınlandı

27 Ağustos 2018 15:32


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından, kentin girişinde ay-yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik güzergaha ise lale motifli sokak lambaları yaptırıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile kent lale motifleriyle aydınlandı.Geceleri ayrı bir güzel görüntü oluşturan ışıklandırma sistemi yöre sakinleri ve kente gelenler tarafından da büyük beğeni topladı.


Kentte son 1 yıl içerisinde ciddi değişikler olduğunu ve cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Vali Tuncay Sonel, çevre düzenlemelerine de büyük önem verdiklerini belirtti.


Munzur çayı başta olmak üzere bir çok noktada güzel işler yapıldığına değinen Vali Sonel, yürüyüş, bisiklet yolları, 200 bin metre kare peyzaj alanı kır bahçeleri, iskelesi, yüzme platformu, deniz kumundan plajlar yaptıklarını ve gezi tekneleri, surat motorları, jet skiler ile gondollarla hizmet verildiğini söyledi.


Yapılan çalışma ile Tunceli’nin gecede, gündüz kadar güzel bir hale geldiğine dikkat çeken Vali Sonel," Kent girişinde ay-yıldız motifli ışıklandırma yaptık. Bununla birlikte orta refüj ve kaldırım çalışmaları ile birlikte 9 kilometrelik lale motifli aydınlama sistemi kurduk. Tunceli’nin gecesi de ayrı bir güzel oldu" dedi.




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