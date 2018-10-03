Tunceli Ticaret İl Müdürü Salman'dan uyarı

Ticaret İl Müdürü Cevat Salman yaptığı açıklamada, “İşletmelerimiz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesi gereğince satışa sundukları ürünlerin satış, birim fiyatı, indirimli satıyorsa indirimden önceki fiyatını, indirim süresini ve stok sayısını fiyat etiketi veya liste şeklinde tüketicilerin görebileceği ve anlaşılır şekilde göstermeleri gerekiyor” dedi.

Birim fiyatlarının etiketlerde zorunlu oluğunun altını çizen Salman, “Buna göre perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını (sıvılarda bir litre, ölçüde bir metre, ağırlıkta bir kilogram gibi) gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayacak şekilde ve birkaç ürünün birlikte oluşturulacak listelerin kanun gereği görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekmektedir” diye konuştu.

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususların, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5. maddesinde düzenlendiğini hatırlatan Salman, “Perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur” şeklinde konuştu.

Yönetmeliklere aykırı davrananlara cezai yaptırımlar uygulandığına da dikkat çeken Salman, “Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bahsi geçen kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevli olup yapılacak denetimler de ya da tüketicilerin şikayeti üzerine yapılacak denetimlerde Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerine aykırı hareket edilmesi durumunda satıcı veya sağlayıcılara 2018 yılı için satılmaya hazır, rafta bulunan ürünlerin adedince her ürün başına 274 TL idari para cezası öngörülmüş olup esnafımızın bu konularda duyarlı olması gerekmektedir”ifadelerine yer verdi.