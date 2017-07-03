Tunceli Ticaret Odası’ndan PKK’ya çağrı

TTSO Başkanı Yusuf Cengiz, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çİftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan ve 16 Haziran günü Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öğretmenin ailesinin TTSO, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve siyasi parti temsilcileriyle konuyu görüşmesinin ardından İHD’de açıklama yapıldığını hatırlatan Cengiz, “Kaçırılan öğretmenin öldürüldüğü yönünde bazı haberler basında yer almış ancak gelinen aşamada ailenin sağ olduğu yönünde açıklaması mevcut. TTSO adına öğretmenin serbest bırakılmasını talep ediyorum. Savunmasız bir öğretmenin öldürülmesi, halkımız ve Dersim’in yararına olmayacaktır. Halkların kardeşliği barışın sağlanmasıyla olur. Bu nedenle TTSO barışın tarafındadır. Sadece öğretmen değil daha önce kaçırılan insanların da serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çatışmalar son bulsun. Kim olursa olsun inancı; düşüncesi ne olursa olsun insanlar ölmesin artık” dedi.