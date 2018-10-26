Tunceli, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasına hazır

Terörden temizlenen ve su sporlarında önemli bir merkez haline gelen Tunceli'de hafta sonu yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final karşılaşmaları için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Daha önce Rafting Türkiye Şampiyonası, ardından Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılan Tunceli'de 27-28 Ekim'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yapılacak. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleriyle, valilik, belediye ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen 2018 Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tunceli'de ilk kez düzenlenecek olan şampiyonada yarışmacılar, ro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard, Drag ve Tunceli Kupası olmak üzere 7 kategoride yarışacak. Şampiyonada, 2018 yılının şampiyonları da belirlenerek, milli takım oluşturulacak.

Vali Sonel;"Tuncelimizde ilkler yaşanıyor"

Tunceli'nin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması yönünde yürütülen çalışmalar sonrasında hafta sonu yeni bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacağını belirten Vali Tuncay Sonel, “ 16 aydır hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz.İlimizin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla bu süre içerisinde başarılı çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar sayesinde Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası, yine ekim ayının başında Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasını başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi ise Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Hafta sonu yapılacak şampiyonaya herkesi davet ediyoruz"dedi.

Tunceli'de ilklerin yaşandığına dikkat çeken Sonel, artık terörle değil şampiyonalarla anılan bir şehir haline geldiklerini ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.