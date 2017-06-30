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30 Haziran 2017 17:24

Tunceli valisi göreve başladı

Son kararname ile Tunceli’ye atanan Vali Tuncay Sonel, kentteki görevine başladı.

Tunceli valisi göreve başladı

30 Haziran 2017 17:24


Kadıköy Kaymakamı iken vali olarak atanan Tuncay Sonel, Elazığ’dan karayolu ile Tunceli’ye gelerek görevine başladı. Vali Sonel için düzenlenen karşılamaya Vali Yardımcılara Hasan Çiçek ve Selami Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Emniyet Müdürü Doğu Ateş katıldı.


Karşılamanın ardından makamında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, “Biz ekip çalışmasıyla Tunceli’ye daha güzel işler yapmaya geldik. Daha önceki sayın valilerimize yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz burada. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Biz ekip çalışmasıyla Tunceli ailesiyiz. Tunceli ailesinin bir ferdi olduk. Hep birlikte bu güzel memleketimizin bu güzel coğrafyasında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hep yerde olduğu gibi şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yoksullarımız, engellerimize devletin şefkatini göstermeye çalışacağız. Milletimizin birliği beraberliği çok önemli. İnşallah gelecek Türkiye’sinde gelecek kuşaklara daha güzel bir ortam bırakırız. Güçlü bir ülke olmak için güçbirliğiyle, elbirliğiyle çalışacağız” dedi.




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