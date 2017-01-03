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03 Ocak 2017 15:54

Tunceli Valisi Osman Kaymak:

Tunceli Valisi Osman Kaymak:

03 Ocak 2017 15:54

Kayyum atanan Tunceli Belediyesi’nin faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Vali Osman Kaymak, “Şu anda 30-40 trilyon (milyon) olan belediye bütçesini 50 trilyona, 100 trilyona belki de 200 trilyona çıkaracağız” dedi.
İçişleri Bakanı tarafından kayyum atanan Tunceli Belediyesi tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından başkan vekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, meslek örgütü temsilcileri ve belediye birim müdürleri katıldı.
Değerlendirme toplantısının açılışında konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, “Bütün kurumlarımızla belediyenin imkanlarını arttırarak şu anda 30-40 trilyon olan bütçesini 50 trilyona, 100 trilyona belki de 200 trilyona çıkaracağız. Bunu sadece belediyenin bütçesiyle bağlı görmeyin. Diğer kurumların hepsini seferber edeceğiz. Hükümetimiz bize öneri, proje hazırlayın ki sorunlar çözülsün diyor. Bu Tunceli halkı için bir fırsattır. Olayı siyaseten değil hizmet açısından bakıyoruz. Ümit ediyorum bu süreç Tunceli Halkı için gerçekten bir hizmet yarışının olduğu, Tunceli’nin yeni hizmetlerle tanıştığı bir sürece dönüşür” dedi.
Vali Osman Kaymak’ın açılış konuşmasının ardından göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında slayt eşliğinde sunum yapan Belediye Başkan Vekili Olgun Öner, “Bizler, sadece Tunceli Belediyesi olarak değil sayın valimizin koordinesinde bütün kurumlar bir araya gelerek el birliğiyle Tunceli’ye yerel yönetim anlamında nasıl kaliteli, iyi hizmet verebiliriz anlayışıyla yola çıktık. 17 Kasım itibariyle yaşanan adli sürecin nihayetinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkan vekili olarak göreve başladık. Göreve başlamamızla birlikte bizden beklentileri biliyorduk. Bugüne kadar yapılmayan, yapılan ama yanlış yapılanları gördük. Bir buçuk ay geçti. Bu süreçte yeniden yapılanmayı gözden geçirdik. Bundan sonra neler yapılması gerektiğini gözden geçirme şansımız oldu” diye konuştu.
Belediye Başkanvekili Olgun Öner’in sunumunun ardından katılımcıların, belediye çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmesiyle toplantı sona erdi.



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