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08 Mayıs 2018 11:45

Tunceli’de 1 sığınak ve 4 EYP imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 1 sığınak ile 290 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 adet EYP bulunarak imha edildi.

Tunceli’de 1 sığınak ve 4 EYP imha edildi

08 Mayıs 2018 11:45


Tunceli Valiliği, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik merkez kırsalında operasyon yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan operasyonda, merkez kırsalında 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde ve bölgede 290 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 adet EYP, 4 adet büyük tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo, 1 adet akü, 10 litre benzin, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 adet EYP, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.


Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.




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