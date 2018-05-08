Tunceli’de 1 sığınak ve 4 EYP imha edildi

Tunceli Valiliği, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik merkez kırsalında operasyon yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan operasyonda, merkez kırsalında 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde ve bölgede 290 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 adet EYP, 4 adet büyük tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo, 1 adet akü, 10 litre benzin, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 adet EYP, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.