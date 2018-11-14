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Tunceli'de 10 avcıya 9 bin lira ceza kesildi

Tunceli’de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 10 avcıya 9 bin 120 TL ceza kesildi.

Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 10 avcıya 9 bin 120 TL ceza kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 av dönemi kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu muhalefet eden 10 avcı hakkında yasal işlem yaptı. Şahıslara, 6 bin 315 TL idari, 2 bin 805 TL de tazminat bedeli cezası olmak üzere toplam 9 bin 120 TL cezai işlem uygulandı.

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