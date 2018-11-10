Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Tunceli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. Yıldönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de resmi tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, CHP Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, kurum amirleri, askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda programa devam edildi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu anmada, Atatürk'ü anlatan slayt gösterisinin yanı sıra sevdiği türkülerden oluşan müzik dinletisi de gerçekleştirildi.Program 10 Kasım nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Sonel ve diğer protokol üyelerinin ödülleri vermesiyle sona erdi.