Tunceli’de 15 Temmuz şehitleri için Mevlit okutuldu.

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen belediye ve müftülüğün katkılarıyla merkez Paşalar Camii’nde Mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için okunan Mevlid-i Şerif’in ardından konuşan Vali Tuncay Sonel, Türkiye’nin 81 ilinde 15 Temmuz şehitleri için etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Sonel, "Bu vesileyle başta bu kıymetli toprakları vatan yapan ecdadımıza, tüm şehitlerimize; kurtuluş savaşındaki şehitlerimize, terör şehitlerimize ve kahramanlıklar gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de şifalar, sağlık diyorum. Yüce Rabbim vatanımızı, bayrağımızı, bu birlik ve beraberliğimizi korusun” diye konuştu.

Mevlit programına Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.