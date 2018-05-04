Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:22

Tunceli’de 15 üreticiye hibe desteği

Tunceli’de 15 üretici ile Bireysel Sulama Sistemi Desteklemelerine ilişkin hibe sözleşmesi imzalandı.

Tunceli’de 15 üreticiye hibe desteği

04 Mayıs 2018 12:22


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018 yılı Bireysel Sulama Sistemi Desteklemelerine 15 üreticinin başvuru yaptığını ve hepsine toplamda 172 bin 980 TL hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.


Müdürlükten yapılan açıklamada;"Bakanlığımız tarafından bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına verilen yüzde 50 hibe desteğine ilimizde başvuru yapan 15 üreticimiz ile hibe sözleşmeleri imzalandı. Bakanlığımız tarafından üreticilerimize başvuru yaptıkları, damla sulama, yağmurlama sulama ve güneş enerjili sulama konularında gerçekleştirecekleri projeler için 2 aylık satın alma dönemi içerisinde 172 bin 980 lira tutarında hibe ödemesi yapılacaktır"denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç