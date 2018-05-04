Tunceli’de 15 üreticiye hibe desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018 yılı Bireysel Sulama Sistemi Desteklemelerine 15 üreticinin başvuru yaptığını ve hepsine toplamda 172 bin 980 TL hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada;"Bakanlığımız tarafından bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına verilen yüzde 50 hibe desteğine ilimizde başvuru yapan 15 üreticimiz ile hibe sözleşmeleri imzalandı. Bakanlığımız tarafından üreticilerimize başvuru yaptıkları, damla sulama, yağmurlama sulama ve güneş enerjili sulama konularında gerçekleştirecekleri projeler için 2 aylık satın alma dönemi içerisinde 172 bin 980 lira tutarında hibe ödemesi yapılacaktır"denildi.