Tunceli’de 19 Eylül Gaziler Günü

Valilik bahçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ferudun Bircan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, diğer protokol üyeleri, gaziler, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Atatürk anıtına kurumların çelenk sunmasıyla başlayan törende Vali Sonel, Tunceli Valiliği çelengini gazilerle birlikte koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Arslan, “19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür” dedi.

100 sene önce Haçlı ordusunun hürriyetine bürünen emperyalist küresel güçlerin Türk’ün Anadolu’daki varlığına son vermek üzere ülke topraklarını dört bir yandan işgal ettiklerini anımsatan Arslan, "Ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşması’nı milletimize zorla kabul ettirmeye çalıştırlar. Bu maksatla Yunan ordusunu Anadolu’ya sürdüler. Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunan ordusu 13 Eylül 1921’de Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nde hezimete uğratılmıştı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir yıl sonra Dumlupınar’da aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zaferin anısına 19 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesinin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal’e Türk milleti adına mareşal unvanı ve gazi rütbesini vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk milleti tarafından gazi unvanı verilen ilk askerdir. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.