Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik ve Belediyenin katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. yılı kutlandı.

Atatürk Mahallesinde bulunan Tunceli -Ümraniye Beledileri Kardeşlik Parkında düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Albay Fevzi Kızmaz, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başyalan programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, "Zihinleri ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığı gibi aydınlık, hür, okuyan, araştıran, daima ileriyi hedefleyen başarılı bir gençliğin olduğu bu güzel ilimizde gençlik ve spor hizmetlerini yürütmek ve yönetmekten onur duyuyorum. Bu çalışmalarımız yürütürken bize her türlü desteği sağlayan sayın Valimiz Tuncay Sonel’e gençlerimiz ve halkımız adına teşekkür ederim ”dedi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan kıck boks, judo, karate, jimnastik, badminton, güreş, ayak futbolu, masa tenisi ve atletizm gösterileri düzenlendi.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.