Tunceli’de 2 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda 2 adet kalaşnikof, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Mazgirt Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 1 adet dürbün, 2 adet sırt çantası, 2 adet terörist kıyafeti, 2 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların da azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.