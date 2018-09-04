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04 Eylül 2018 16:41

Tunceli’de 2 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda 2 adet kalaşnikof, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiTunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Mazgirt Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 1 adet dürbün, 2 adet sırt çantası, 2 adet terörist kıyafeti, 2 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de 2 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

04 Eylül 2018 16:41

Tunceli’de düzenlenen operasyonda 2 adet kalaşnikof, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Mazgirt Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 1 adet dürbün, 2 adet sırt çantası, 2 adet terörist kıyafeti, 2 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların da azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.




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