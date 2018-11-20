Tunceli'de 2 bin 19 öğrenciye uçakla yurtiçi gezisi

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in desteğiyle şuana kadar bin 374 öğrenci uçakla ülkenin çeşitli şehirlerini gezerken,yıl sonuna kadar gezilere katılanların sayısının 2 bin 19 olacağı belirtildi.

Tunceli'den geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in desteğiyle bin 374 öğrenci uçakla çeşitli illeri gezdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yine Vali Sonel'in desteğiyle öğrenciler uçakla yurt içi gezilerine gönderilmeye başlandı. 2018 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde düzenlenecek "Üniversitelerimizi Tanıyoruz Projesi" ile 645 öğrencinin uçakla İstanbul'a gönderilmesiyle toplam 2 bin 19 öğrencinin düzenlenen gezilere katılmış olacağı bildirildi.

Proje kapsamında lise son sınıfta eğitim gören öğrencilerden oluşan ilk kafile, Vali Tuncay Sonel ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan, bu yıl da devam eden organizasyonlarla toplam 2 bin 19 öğrencinin Türkiye'nin çeşitli illerini gezip görme şansına kavuşacağına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Geçen yıl lise son sınıf öğrencilerimizi üniversiteleri gezmeleri için uçaklarla İstanbul ve İzmir'e göndermiştik. Bu yıl da ilk grup olarak siz gideceksiniz. Böylece uçağa binerek ülkemizin çeşitli illerine gönderdiğimiz gençlerimizin sayısı 2 bin 19 olacak” dedi.

Öğrencilerin gittikleri yerlerde tarihi ve turistik mekanları gezme şansı da yakalayacağını belirten Sonel, “Öğretmenlerinizle birlikte orada iki gün kalacaksınız. Hem üniversiteleri hem de İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezersiniz. İstanbul hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği. Bu gezinin sizlere moral ve motivasyon açısından olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah sizleri üniversiteye de yolcu ederiz. Çünkü son sınıf öğrencilerisiniz. Umarım herkes gönlünden geçen yeri kazanıp bu memleket için güzel şeyler yapar. Yolunuz açık olsun. Emeği geçen başta hayırsever işadamı dostlarımıza, gezilecek üniversitelerimizin kıymetli rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha sonra ilk kafile, otobüslerle Elazığ'a oradan da uçakla İstanbul'a yolcu edildi. Öğrencileri, Vali Sonel'in yanı sıra Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu uğurladı.