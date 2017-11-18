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18 Kasım 2017 15:17

Tunceli’de 2 bin 860 öğrenciye sağlık okuryazarlığı eğitimi

Tunceli’de 42 okulda toplam 2 bin 860 öğrenciye sağlık okuryazarlığı eğitimi verildiği bildirildi.

Tunceli’de 2 bin 860 öğrenciye sağlık okuryazarlığı eğitimi

18 Kasım 2017 15:17


2 bin 860 öğrenciye sağlık okuryazarlığı eğitimi verildiğini aktaran Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, Kasım ayı boyunca devam edecek olan eğitimlerle birlikte il genelindeki okulların tamamında sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin tamamlanmasının planlandığını söyledi.


Düzenlenen eğitimlerin ilde sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılmasına, sağlığın geliştirilmesine ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Dr. Özaydın, “Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını “sağlığın korunması ile sürdürülmesi için bir bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın stratejik amaçları arasında sağlık okuryazarlığını geliştirmek, bireylerin kendi sağlığı konusunda farkındalığını ve sorumluluğunu artırmak yer almaktadır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşüklüğü toplum sağlığı açısından, birinci basamak tedavi hizmetlerini kullanma oranında düşüklük, sağlık sistemine ulaşmak için gerekli beceriler yönünden yetersizlik, sağlık bakım hizmetlerinden daha az yararlanma, öz bakım yetersizliği, tıbbi öneri ve talimatlara bağlılıkta yetersizlik ve acil servis gibi maliyeti yüksek hizmetlerden yararlanma oranlarında yükseklik gibi birçok olumsuz duruma neden olmaktadır” dedi.




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