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26 Temmuz 2018 14:53

Tunceli’de 200 kişilik öğrenci yurdunda son aşamaya gelindi

Tunceli’de geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan 200 kişilik kız öğrenci yurdunda son aşamaya geldiği belirtildi.

Tunceli’de 200 kişilik öğrenci yurdunda son aşamaya gelindi

26 Temmuz 2018 14:53


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 200 kişilik kız öğrenci yurdunda son aşamaya gelindi. Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)’nun eski Başkanı Yusuf Cengiz’in ismi verilen yurtta geçici kabul işlemleri başlatıldı. TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, Tunceli TSO yönetim Kurulu üyeleriyle yurt inşaatında incelemelerde bulundu.Altuntaş, 200 kız öğrencinin kalacağı yurt hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi vererek görüş alışverişinde de bulundu.


Kentin kız çocuklarının okuma oranında ülkede ilk sıralarda yer aldığına vurgu yapan TSO Meclis Başkanı Ali Gönüldar, yatırımın anlamlı ve önlemli olduğunu söyledi.




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