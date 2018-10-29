Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan ve 2 jandarma personelinin hipotermi geçirip şehit olması nedeniyle hüzünlü olduklarını belirten Vali Tuncay Sonel, o dağlarda son bir terörist kalmayıncaya kadar teröristle mücadelenin devam edileceğine vurgu yaptı.

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayarak, Atatürk Stadyumu'nda Vali Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın, katılımcıların bayramını kutlamasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin Vali Sonel konuşma yaptı.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Vali Sonel, “Bu Cumhuriyet Bayramında biraz hüzünlüyüz. İki gün önce yine operasyonlar esnasında havanın ani soğuması, tipiye çevirmesi sonucu hipotermi geçiren iki vatan evladımızı hastaneye yetiştirilmesine, doktorlarımızın her türlü müdahalesine rağmen maalesef kaybettik. Onun hüznü ve burukluğu var içimizde. Ama şunu herkes bilsin ki Tunceli'den sesleniyorum. Başta sayın cumhurbaşkanımızın, içişleri bakanımızın,milli savunma bakanımızın ve milletimizin azmi, gayreti desteğiyle o dağlarda son bir terörist kalmayınca kadar teröristle mücadelemiz devam edecektir. Çünkü başta Tuncelimiz olmak üzere bu memleket huzuru hak ediyor. Bu çocuklarımız, bu vatandaşlarımız huzuru hak ediyor. Öyle kundaktaki bebeği babasız bırakanın yanına bırakmayız. O hainleri tek tek etkisiz hale getireceğiz” dedi.

Vali Sonel'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Kick boks, karate gösterilerinin de yer aldığı kutlama programında, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüller verildi.

Kutlamalar resmigeçit töreni ile sona erdi.

Törene Vali Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Çolak'ın yanı sıra,diğer protokol üyeleri, cumhuriyetle yaşıtların yanı sıra şehit aileleri, gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.