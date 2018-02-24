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24 Şubat 2018 18:57

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 150 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken toprağa gömülü tüple güçlendirilmiş 150 kiloluk 3 adet patlayıcı ile 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 150 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

24 Şubat 2018 18:57


Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini, patlayıcı, 500 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde, 500 kilogram amonyum nitrat (toprağa gömülü vaziyette), 800 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet pil bloğu, 1 adet 3 tonluk su deposu, 1 adet çanta, 2 adet takım elbise, 1 adet terör örgütüne ait afiş, 50 kilogram deterjan ve dedektör köpeği Köken ile yapılan kontrollerde, patlatılmaya hazır 3 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış 150 kilogram EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği uzman ekiplerimizce imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.




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