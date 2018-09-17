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Tunceli'de 4 terörist öldürüldü

Tunceli’de düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 4 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Valilik bölgede operasyonun devam ettiğini terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.

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