Tunceli'de 4 terörist öldürüldü

Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 4 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Valilik bölgede operasyonun devam ettiğini terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.