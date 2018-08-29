Tunceli’de 56 jandarma personeli yeni rütbesini törenle taktı

İl Jandarma Komutanlığında bir üste rütbeye terfi eden subay ve astsubaylar için tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Sinan Şen katıldı.

Törende Vali Sonel ile birlikte protokol üyeleri üst rütbeye terfi eden 56 jandarma personelinin rütbesini taktı.

Güvenlik güçlerinin Tunceli’de destek yazdığını aktaran Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Bunun için emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başta Tekin Albayımız olmak üzere aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Aramıza yeni katılan başta Sinan Albayım olmak üzere arkadaşlarımıza Tuncelimize hoş geldiniz diyoruz. Terfi alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Hem kendilerine, hem ailelerine hem de memleketimize hayırlı olsun. İnşallah daha güzel işler yaparlar. Hepinizle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Yüce Rabbim tüm kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun”ifadelerini kullandı.