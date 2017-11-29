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29 Kasım 2017 14:12

Tunceli’de 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli’de 71 köy yolu ulaşıma kapandı

29 Kasım 2017 14:12


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün önceden uyardığı kar yağışı Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkili olması nedeniyle merkeze bağlı 8, ilçelerden Hozat’ta 11, Ovacık’ta 33, Pertek’te 2 ve Pülümür’de 17 olmak üzere toplam 71 köy yolu ulaşıma kapandı.


Öte yandan kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 5 ayrı ekibin 20 iş makinesiyle kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalıştığı ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği aktarıldı.




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