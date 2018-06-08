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08 Haziran 2018 14:13

Tunceli’de 9 bin 765 öğrenci karne aldı

Tunceli’de 9 bin 765 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tunceli’de 9 bin 765 öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 14:13


2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 83 okulda eğitim gören 9 bin 765 öğrenci karne aldı. Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu’nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’inde katıldığı karne töreni düzenlendi. Vali Sonel öğrencilere karnelerini verirken, diş macunu ve kitap hediye etti.


Yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten Vali Sonel, yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenip kitap okuması tavsiyesinde bulundu.


Törene, Vali Sonel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, okul idarecileri, öğretmen ve veliler katıldı.




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