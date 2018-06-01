Tunceli’de 9 köy ve mezranın yolu tamamlandı

Tunceli İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, Pertek ilçesine bağlı 9 köy ve mezranın stabilize çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıkalamada, "İlimiz Pertek ilçesine bağlı köy ve mezralarda kurumumuz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen stabilize çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte, Dolamaç köyü, Sumak Köyü, Biçmekaya köyü, Tozkoparan köyü, Dalik mezrası, Mercimek köy içi ve mezarlık yolları, Mercimek köyü Hıdolar mezrası, Pınarlar köyü Adıgüzel mezrası, Pınarlar-Beşpınar bağlantısı olmak üzere toplamda 5 kilometrelik yol stabilize çalışması bitirilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu" denildi.