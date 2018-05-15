Tunceli’de ABD ve İsrail protesto edildi

İsrail’in Filistinlere yönelik saldırısı ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapılarak protesto edildi.

Bu durumun Ortadoğu’da kan ve gözyaşı artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini belirten AK Parti Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ayhan;" Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletler’i, kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir.Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır"dedi.

Çıkan olaylarda şuana kadar 55 Filistinlinin hayatını kaybettiğini binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Ayhan,"ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir" diye konuştu.