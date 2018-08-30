Açılış töreninde çılgın davulcu olarak bilinen Muharrem Yılmaz çaldı, vatandaşlarla birlikte halay çeken Vali Sonel ise halay çekip renk kattı.

Tunceli’de yeniden düzenlemesi yapılan Kent Meydanı ve 85 dükkanın yer aldığı yeraltı çarşısının açılışı için tören düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, açılışta çılgın davulcu olarak bilinen Muharrem Yılmaz’ın davul şovuyla karşılandı. Davulcuya para takan Sonel daha sonra vatandaşlarla birlikte uzun süre halay çekti.

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü faaliyete geçmeyen projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle birer birer bitirildiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "14 ay gibi bir sürede 62’nin üzerine projeyi hayata geçirdik. Bulunduğumuz yer kent meydanıydı. Ancak çok kötü durumdaydı. Bunun altında 85 mağaza vardı. Orası da adeta dökülüyordu. İçler acısıydı. Tunceli esnafına yakışmıyordu. Biz burada arkadaşlarımızla birlikte buranın hem kent meydanını bu hale getirdik. Hem de yeraltı çarşımızdaki mağazalarımız tertemiz pırıl pırıl yaptık. Bu kent meydanı ve yeraltı çarşısı düzenleme projemiz hem Tunceli’mize, hem esnaf arkadaşlarımıza hem burayı kullanacak olan yöremiz insanlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Tunceli artık huzur şehri, çıkar grupları bozmak istiyor"

Tunceli’de bütün kurumların uyum içinde çalıştığını ve kentin artık eski Tunceli olmadığına dikkat çeken Sonel, “Tunceli artık huzur şehri. Son bir ay içerisinde dört aynı yerde örtü altı yangınlarımız vardı. Oraya hem jandarmamız hem orman işletme müdürlüğümüz müdahale ettiler. En son yangını haber alır almaz müdahale edildi. Dün itibariyle de hiçbir sıkıntımız yok. Fakat buna rağmen hala huzur şehrimizi, bu güzelim Tunceli’mizi hala böyle bazı art niyetli çıkar grupları bozmak istiyorlar. Buna fırsat vermeyin. Tunceli artık huzur şehri. Çoluğu, çocuğuyla, genci yaşlısıyla devletimizin şefkatini yöre insanımıza gösteriyoruz. Tunceli insanı misafirperverdir. Tunceli’nin doğal güzellikleri vardır. Munzur’u vardır. Tunceli’ye gelip görsünler, yaşasınlar. Kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Biz hepimiz Tunceli sevdalısıyız. Tunceli’mizi seviyoruz. Yöre insanımızı seviyoruz. Devletimizin şefkatini onlara göstermeye çalışıyoruz. Zaten yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeleri bir yıl gibi kısa sürede hayata geçirmemiz de bunun örneği” diye konuştu.

"Kent kendine geldi huzur buldu"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice ise esnafa verdiği destekten dolayı Vali Sonel’e plaket verdi.

Vali Sonel’in kente göreve başladığı günden itibaren insana güzel dokunuşları olduğuna değinen Belice, "Kent kendine geldi. Huzur budu. Yılların birikmiş sorunları çözüldü. İlimiz için büyük bir şans. Her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Sonel ve beraberindekiler düzenlenen yeraltı çarşısını gezerek esnaflara anahtarlarını teslim etti. Program, çılgın davulcu Muharrem Yılmaz’ın davul şovuyla sona erdi.

Törene, Vali Sonel’in yanı sıra, jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, esnaf ve vatandaşlar katıldı.