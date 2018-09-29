Tunceli'de anne adayları doğada, yoga ile doğuma hazırlanıyor

Tunceli'de anne adayları rahat hamilelik dönemi geçirmek ve normal doğum için doğal güzellikler eşliğinde yoga ve duyu bütünleme egzersizi yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tunceli Devlet Hastanesi Gebe Okulu tarafından annelere sezeryan yerine normal doğum yapmaları için yoga dersleri veriliyor. Mevsim şartları nedeniyle gebe okulu tarafından, anne adayları Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleriyle kısa süre önce yaptırılan 15 Temmuz Parkı'nda bir araya geliyor. Parkta bir araya gelen anne adayları yoga ve egzersiz yaparak doğuma hazırlanıyor. Anne adayları, yaptıkları aktiviteler sayesinde başka hamilelerde olan ağrıların kendilerinde olmadığını dile getiriyor.

2018 yılı başından itibaren gebe okulu aktivitelerine devam ettiklerinini belirten Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir” 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yoga eğitimlerimiz devam ediyor. Gebelerimiz burada hem günlük aktivitelerini hem normal sporlarını yapıyor. Gebelik ve doğum için gerekli aktiviteleri yapan anne adaylarımızın rahat gebelik dönemi geçirmeleri için çalışıyoruz. Profesyonel bir gebe eğitmenimiz var. Doğadaki bu yoganın yanı sıra hastane de de çeşitli eğitimler veriyoruz" dedi.

İki aylık sürede yoga derslerini takip ettiğini dile getiren anne adayı Gül Altınsoy ise ”Yoga egzersizlerini kendime ve bebeğime faydalı olduğunu düşümüyorum. Yoga ile kendimi daha dinamik daha dinç ve zinde hissediyorum. Çoğu hamilelerde olan ağrıların bende olmadığını fark ediyorum. Ağrım olsa da yoga hareketleriyle hafifletiyorum"ifadelerini kullandı.