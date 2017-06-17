Tunceli’de aracı yakılan öğretmenin ailesi iyi haber bekliyor

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, tatil için memleketi Giresun’a giderken Tunceli-Pülümür karayolu 46’ncı kilometresinde yolu kesilerek aracı yakıldı. Kendisinden haber alınamayan 8 aylık öğretmenin babası Ahmet ile ağabeyi Ahmet Yılmaz, İnsani Hakları Derneği Tunceli Şubesinde açıklama yaptı.

Oğlunun kim ya da kimler tarafından kaçırıldığını bilmediğini belirten baba Ahmet Yılmaz, "Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden Allah rızası için çocuğumun sağ salim bana teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Kardeşiyle en son cuma günü konuştuğunu ifade eden ağabey Ahmet Yılmaz ise "İyi olduğunu söyledi. Yaz tatili için köye geliyordu. Kendisi sağ salim yola devam ettiğini söylüyordu. Bir ara kesinti oldu telefon çekmiyor sandım. Saat 18.00 sularında öğrendiğimize göre kardeşimin aracı yol kenarında lastiği patlamış, yanmış şekilde bulunmuş. Kardeşimin bize sağ salim teslim edilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, ellerinde öğretmenin kim ya da kimler tarafından alıkonulduğuna ilişkin bilgi bulunmadığını belirterek, "Ne olursa olsun sonuçta bir mağduriyet, bir alıkoyma var. Kimler tarafından yapılmış olursa olsun biz İHD olarak insanların yaşam hakkını savunuyoruz ve bu vatandaşın sağ salim, hiçbir zarar görmeden ailesine teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.