Tunceli'de “Aşure, Hazreti Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma ” programı gerçekleştirildi.

Tunceli'de Belediye, Müftülük ve Cemevi tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla “Aşure, Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma ” program düzenledi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Gülbeng duasının okunmasıyla başladı.

Muharrem ayında birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini belirten Vali Sonel, Kerbela'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar birlik ve beraberlikle birçok olayın üstesinden gelindiğini söyledi.

Tunceli'nin ülkenin ve dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi olduğunu da ifade eden Sonel," Buraya gelen misafirlerimize 'Tunceli kafanızdaki, bildiğiniz Tunceli değil. Tunceli, huzur şehri, misafirperver insanlarımızın yaşadığı bir il. Tunceli'nin güzelliklerini çoğu yerde bulamazsınız' diyoruz. Buradaki güzelliğimizi, birlik beraberliğimizi bozmak isteyen, yıllar öncesinde Kerbela'daki o zihniyet maalesef gelecekte de olacak, şimdi de olacak. Bizi fitneye, fesada, birbirimize düşürmek isteyenlere, kaynaşmamıza, sosyal dayanışmamıza göz dikenlere yüce Rabbim fırsat vermesin. Kerbela'yı okuyacağız, anlayacağız, çocuklarımıza anlatacağız. Alevi kardeşlerimizle Sünni kardeşlerimizle, Laz'ıyla Kürt'üyle, Doğulusuyla Batılısıyla, çocuğuyla yaşlısıyla bu ülkenin kıymetini bileceğiz. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı. Bu topraklar uğruna nice analarımızın, nice bacılarımızın yürekleri yandı. Çanakkale'ye gittiğinizde Türkiye'nin dört bir yanından şehitlerimizin isimlerini görürsünüz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bizim milletimiz asil bir millettir. Bizim milletimiz Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar birlik ve beraberliğini pekiştirmiştir. Burada yapılan işlerde Cumhurbaşkanımızın büyük desteğini görüyoruz. Güzel bir coğrafyadayız. Birbirimizin kıymetini bilmeliyiz"dedi.

Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt'un deyiş okuması, Erzincan'dan misafir olarak gelen Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu, İl Müftüsü Aşır Durgun ve Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Kökel'in katıldığı panel ile devam etti.

Program, lokma ve aşure ikramı ile sona erdi.