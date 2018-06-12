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12 Haziran 2018 11:16

Tunceli’de bayram öncesi denetim

Tunceli’de bayram öncesi unlu ve şekerli mamuller başta olmak üzere gıda ürünlerinin denetimi yapıldı.

Tunceli’de bayram öncesi denetim

12 Haziran 2018 11:16


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi, pastane, fırın ve şekerli mamullerin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan 112 denetimde bazı ürünlerden numune alınarak Türk Gıda Kodeksine uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandığı belirtildi.


Denetimleri ilişkin bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya, “Ramazan ayı nedeniyle gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde işletmelerin genel hijyen, personel hijyeni, gıda işleme ve hazırlama ekipman hijyeni, tüketime sunulan gıda maddelerinin işleme ve muhafaza koşullarının mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. Gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda, bu olumsuzluğun giderilebilmesi için bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattına yapılacak ihbar ve şikayetler titizlikle değerlendirilerek tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasına ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.




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