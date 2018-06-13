Tunceli’de bayramda otobüsler ücretsiz

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in talimatıyla belediye otobüsleri üç günlük Ramazan Bayramı’nda tüm vatandaşlara, sınav günlerinde ise öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Yapılan açıklamada,belediyeye ait toplu taşıma araçlarının üç günlük Ramazan Bayramı’nda tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’e katılacak öğrencilere de otobüslerin ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi.