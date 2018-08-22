Tunceli’de bayramlaşma programı düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma programında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile kurum müdürleri eşlik etti.Meydanda vatandaşlarla bayramlaşan Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra Moğultay Mahallesinde esnaflarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sırasıyla TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi, Devlet Hastanesi, Bedri Es Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında bayramlaşmaya katıldı.

Vali Sonel, Cumhuriyet ile yaşıt Fatma Nine ve engeli olan Ali Can’a verdiği sözü de tutarak evinde gidip bayramını kutladı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak kimsesiz, hasta ve yaşlılarımız ile güvenlik güçlerimizi ziyaret etmek, manevi duygularımızı güçlendirecektir. Kurban Bayramı’nın ilk gününde beraber görev yaptığımız mesai arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlaştık"dedi.