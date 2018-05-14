Tunceli’de bilim şenliği

Merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Munzur Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Şenliğinin açılışı yapıldı. Şenlik kapsamında 6. sınıf öğrencileri ve aileleri tarafından kermeste açıldı.Kermeste satılan yöresel ürünlerin gelirinin LÖSEV’e bağışlanacağı belirtildi. Açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, İşkur Müdürü Özdemir Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Aslanoğlu ve beraberindekiler okulda açılan teknoloji fuarını gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.