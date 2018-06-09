Tunceli’de bin 500 öğrenciye mezuniyet töreni

Tunceli merkez Aktuluk Mahallesi’ndeki kampusta düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Munzur Üniversitesi’ne her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Üniversitenin gelişimi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek ise, “Üniversitemiz bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması hususunda başvurusunu Yüksek Öğretim Kuruluna yapmış bulunmaktadır. Üniversitemizin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmasındaki alanı Alevilik ve Bektaşiliktir. Misyon farklılaşması kapsamında, Munzur Üniversitesi bünyesinde Alevilik ve Bektaşilik Araştırma Enstitüsünün kurulması ile Alevilik ve Bektaşilik alanında bilimsel-akademik çalışmalar gerçekleştirilecek ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya konu üzerinde nesnel bilgi üreten bir araştırma birimi olacaktır. Öncelikle Tunceli merkezli olarak başlayacak olan çalışmalar kısa zamanda bölgesel ve zaman içerisinde Türkiye geneline hatta Balkan, Kafkas ve Ortadoğu coğrafyasını da içine alacak şekilde Avrasya coğrafyasına yayılacaktır"dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Halayın çekilip, oyunların oynandığı mezuniyet programı öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.