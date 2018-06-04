Tunceli’de bir ilk, Avrupa’ya ihracat başladı

Daha önce terörle anılan Tunceli’de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında sağlanan huzur ortamı sayesinde her alanda gelişme yaşayan kentte üretilen tekstil ürünlerinin ilk partisi Polonya’ya doğru yola çıktı.

Tunceli’de ihracatta önemli bir gelişme yaşandı. 11 ay önce kente Vali ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Tuncay Sonel’in, girişimleri sonucu, 2 bin 500 istihdam hedefiyle kentte tekstil fabrikaları kurulmaya başlandı.Organize sanayi bölgesinde kurulan ve şuanda 225 kişinin iş başı yaptığı fabrikalardan birinde 5 ay da ihracat seviyesine gelindi. Fabrikada üretilen ürünlerin yer aldığı ilk ihracat Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’ ya yapıldı. Çalışanların 1 yıl boyunca servis ve yemek giderlerini karşılayan Vali Sonel de 8 ülkeye gönderilen ihracat heyecanını yerinde gördü.

Tunceli istihdamda ilk 10’a girdi

İş adamı Selçuk Bozkurt ve çalışanları tebrik eden Vali Sonel,"11 ay önce Tunceli’de göreve başladığımızda istihdam en önemli sorunlarımızdan biriydi.100 vatandaşımızın aynı anda çalışacağı bir fabrika açacağız dediğimizde hayal geliyordu.Çok şükür şu an açtığımız 3 tekstil fabrikası ve özel çağrı merkezinde 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik.İstihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, yapılan bu fabrikalarla ve iş alanlarıyla ilk 10’a girdik"dedi.

"Hedef 1 fabrikadan 85 milyon Euro ihracat"

Tekstil Fabrikalarından birini aslen Tuncelili olan Adana’da tekstil sektöründe bulunan Selçuk Bozkurt’un 225 kişiye iş imkanı verdiğini anımsatan Vali Sonel, "İnşallah burada kapasiteyi 500’e çıkaracak. İşte ilk etapta burada çalışan ve çoğunluğunu hanım kardeşlerimizin oluşturduğu Peri Tekstil Fabrikasında ilk ihracat yapılıyor.Yılda 85 milyon Euro sadece bu fabrikadan ihracat yapılacak.Tuncelili kadınlarımızın yapmış oldukları ürünler şu an Avrupa’nın 8 ülkesinde satışa sunulacak.Tunceli ve memleketimize hayırlı olsun. Tunceli’mizde ilkleri gerçekleştirmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

En önemlisinin Tuncelili vatandaşların iş sahibi olduğunu kaydeden Sonel, kentte istihdam başta olmak üzere yaptıkları çalışmalarda her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdon’a, Tunceli halkı adına teşekkür ettiğini söyledi.