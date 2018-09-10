Tunceli'de, “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” Projesi

Tunceli'de kadınlar, “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” projesiyle üreterek aile ekonomilerine katkı sağlarken, çeşitli konularda verilen eğitimle kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Tunceli Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” Projesiyle, kadınlara yönelik kurslar açıldı.Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, 50 kursiyere keçeden süs eşyası yapımı, kokulu taş ve mum yapımı öğretiliyor.Proje kapsamında aynı zamanda 183 kursiyere okuma yazma öğretilirken, kadınlara, aile içi iletişim, aile içi şiddetin önlenmesi, kadın hakları, madde bağımlılığının önüne geçilmesi, bilinçli yurttaşlık konularında da eğitimler verildiği bildirildi.

Proje sayesinde kadınların hem ürettiğine hem de sosyalleştiğine dikkat çeken Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Proje kapsamında verilen kurslar sayesinde kadınlarımız, hem boş zamanlarını değerlendirmiş oldular hem de meslek öğrenip ürettiler. Ayrıca okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza, okuma yazma kursu da verildi. Valilik ve belediye olarak kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri için sosyal aktivitelerini arttırmaları konusunda gereken desteği vermeye özen gösteriyoruz. Evleri dışında kendilerini el işçiliğinde geliştiren ve kazanım sağlayan kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.