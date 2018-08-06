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06 Ağustos 2018 08:42

Tunceli’de biri turuncu listede 6 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Ovacık kırsalında 1’i turuncu listede aranan 6 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli’de biri turuncu listede 6 terörist öldürüldü

06 Ağustos 2018 08:42

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf kod adlı İlker Tezer’in 600 bin TL ödüllü turuncu listede arandığı, sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu öğrenildi.


Tunceli Valiliği Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup operasyonumuz devam etmektedir.Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve 600 bin TL ödüllü Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edilmiştir. Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman askerimizin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edilmiştir" denildi.




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