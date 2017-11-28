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28 Kasım 2017 15:23

Tunceli’de büyük terör saldırısı önlendi, binlerce mühimmat ele geçirildi

Tunceli’nin Pülümür kırsalında MİT, JÖH ve PÖH timlerinin düzenlediği operasyonda PKK’nın sözde Dersim saha sorumlusu "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş’la birlikte öldüren 4 teröristin büyük eylem planı içinde olduğu cephanelik ele geçirildi.

Tunceli’de büyük terör saldırısı önlendi, binlerce mühimmat ele geçirildi

28 Kasım 2017 15:23

Silahlar, patlayıcılar ve 20 bin merminin ele geçtiği operasyonla ilgili sıcak görüntüler kameraya yansıdı.


Tunceli Valiliği açıklamasında, 27 Kasım 2017 tarihinde MİT, Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar birlikte ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.



Saldırı hazırlığı için depolanan binlerce mühimmat ele geçirildi


Valilik, yapılan istihbari çalışmalarda terör örgütü tarafından Tunceli merkez ve ilçelerde gerçekleştirilebilecek saldırı eylemlerde kullanılmak üzere sığınak içerisine depolanan çok sayıda mühimmat da ele geçirildiğini bildirdi.


Ele geçen malzemeler arasında 17 kalaşnikof piyade tüfeği, 20 bin adet bixi ve kalaşnikof mühimmatı,1 adet büyük telsiz,3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet basma düzenekli EYP, 2 adet fünye, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet sırt çantası,1 adet akü, 2 adet altılı pil bloğu, 1 adet puşi, 5 adet el feneri, 2 adet pil, 3 adet tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme bulunduğunu aktardı.




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