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05 Haziran 2018 18:34

Tunceli’de Çevre Günü Etkinlikleri

Dünya Çevre Günü, Tunceli’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tunceli’de Çevre Günü Etkinlikleri

05 Haziran 2018 18:34


Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun çevre konusunda duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla Tunceli Çevre ve Şehircilik ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından çeşitli etkinlikler organize edildi.Etkinlikler kapsamında kamuoyunun çevre konusunda farkındalığının artırılması amacıyla yürüyüş yapıldı. Elti Hatun Anaokulu ve Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri ve velilerinin katılımıyla yapılan yürüyüşte öğrenciler çevre ile ilgili dövizlerle yürüdü.


Daha sonra öğrencilerin hazırladığı ront ve dans gösterileri ile etkinlik sona erdi.




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