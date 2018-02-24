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24 Şubat 2018 10:57

Tunceli’de çocuklar tiyatro ile buluştu

Tunceli’de "Kırmızı Başlıklı Kız" oyununu, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Tunceli’de çocuklar tiyatro ile buluştu

24 Şubat 2018 10:57


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleriyle, Tunceli’ye gelen KSM oyuncuları tarafından sahnelenen “Kırmızı Başlıklı Kız” tiyatrosu çocuklardan büyük ilgi gördü.


İl merkezden başlayan ve ilçelerle devam eden tiyatro gösterimi son olarak Çemişgezek ilçesinde sahnelendi. Çemişgezek Sinema salonunda sahnelenen tiyatroya, diğer ilçelerde olduğu gibi Çemişgezek ilçesindeki çocuklarda yoğun katılım gösterdi.


Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, masal kahramanlarını karşılarında görmekten büyük heyecan yaşadı.


Oyunu izleyen çocuklar, çok beğendiklerini ifade ederek,Vali Sonel’e teşekkür etti.




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