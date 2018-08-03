Tunceli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatıra Ormanı yenilendi

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına oluşturulan 15 bin metrekarelik hatıra ormanı, yürüyüş yolu, aydınlatma, giriş takları, dekoratif çit ve oturma alanları ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hatıra ormanı ile vatandaşların keyifli vakit geçireceği bir alan kazandırıldığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Cumhurbaşkanımızın adının olduğu ve bir kaç ay öncesine kadar virane haldeki Hatıra Ormanı, yaptığımız çalışmalar sonucunda daha güzel hale getirildi. Hatıra ormanımız ile hem ilimizdeki yeşil alan arttırıldı hem de vatandaşlarımız huzurla vakit geçirebileceği bir alana sahip oldu. Tunceli’mize hayırlı olsun” dedi.