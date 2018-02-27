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27 Şubat 2018 13:28

Tunceli’de "Dış Ses" oyunu sahnelendi

Tunceli’de "Dış Ses" tiyatro oyunu sevenleri ile buluştu.

Tunceli’de

27 Şubat 2018 13:28


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleri sonucu Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibi, Tunceli’de "Dış Ses" oyununu sahneledi. Tiyatro sevenlerle ücretsiz buluşan oyun da, biri ev, diğeri iş kadını olan iki oyuncu, onlara çocukluklarından beri yüklenen öğretilerin içinde günlük rutinlerini yaşarlarken, bir gün farklı bir boyutta uyanmaları ile başladı. İki kadının da kabin içinde olduğu oyunda dışarıdan gelen bir ses onları yargılayıp hapsetmesiyle devam etti. Şaşkınlık ve panik halinde çıkış yolları arayan kadınlar, önce yalnız olmadıklarını, sonra da kendilerini, kabini ve bu olanları yargılayan sesi sorgulamasıyla sürdü.


Yoğun ilgi gören oyun, izleyiciden de tam not aldı. Oyunun sona ermesiyle izleyicileri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.




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